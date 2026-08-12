Ponsi alla Reggiana, l'ex viola si trasferisce dal Catania: la nota
La Reggiana ha ufficializzato l’arrivo di Fabio Ponsi dal Catania. Il difensore classe 2001 si trasferisce in granata con la formula del prestito fino al termine della stagione, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. "Esterno difensivo di piede destro, classe 2001, è un prodotto del vivaio della Fiorentina. All’inizio della stagione 2021/22 si trasferisce al Modena e, insieme a mister Attilio Tesser, conquista la promozione in Serie B. Nei tre campionati successivi in cadetteria matura importante esperienza e totalizza 56 presenze in maglia gialloblù, prima del trasferimento nel gennaio del 2026 al Catania. Benvenuto a Reggio Emilia, Fabio!".
Il comunicato del Catania
Congiuntamente alla nota degli emiliani, è arrivata anche quella del club rossazzurro: "Catania Football Club rende noto di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Ponsi alla società AC Reggiana 1919, a titolo temporaneo e con obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni".
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