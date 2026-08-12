Italiano vuole Thorstvedt al Besiktas: possibile sgambetto alla Viola

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Il Besiktas di Vincenzo Italiano continua a essere molto attivo sul mercato. Il club turco è vicino all'arrivo di Dusan Vlahovic, che ritroverebbe così l'allenatore già avuto ai tempi della Fiorentina, ma non intende fermarsi e guarda anche al centrocampo. Secondo SassuoloNews.com, tra gli obiettivi è finito Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo e della nazionale norvegese. Il giocatore è da tempo nel mirino della Fiorentina, che lo segue con interesse fin dall'inizio della sessione estiva.

Grosso vuole Thorstvedt

Thorstvedt era stato indicato proprio da Fabio Grosso come uno dei profili graditi per rinforzare la mediana viola. Ora, però, la situazione potrebbe cambiare: il Besiktas si è inserito nella corsa e Italiano avrebbe già dato il proprio gradimento all'eventuale arrivo del classe 1999 a Istanbul. Un nuovo ostacolo, dunque, per la Fiorentina nella trattativa per il centrocampista del Sassuolo.