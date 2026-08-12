Calciomercato

Piccoli-Bologna: riscatto a 18 mln più 10% su futura rivendita

Piccoli-Bologna: riscatto a 18 mln più 10% su futura rivenditaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 13:19Primo Piano
di Niccolò Santi
Roberto Piccoli va al Bologna in prestito con obbligo condizionato a 18 milioni di euro. Ai viola rimarrà il 10% sulla futura rivendita

Arrivano ulteriori dettagli sulla formula dell’operazione che porterà Roberto Piccoli dalla Fiorentina al Bologna. L’attaccante si trasferirà in rossoblù con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato a 18 milioni di euro. L’obbligo sarà condizionato alla salvezza del Bologna: il riscatto a titolo definitivo scatterà quindi al raggiungimento dell’obiettivo stagionale da parte della squadra rossoblù.

Il dettaglio sulla formula

Una formula che permette al club di avere subito a disposizione il giocatore, rinviando però la definizione definitiva dell’operazione alle condizioni previste dall’accordo. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it nell’intesa è stato inoltre inserito un ulteriore dettaglio: alla Fiorentina resterà il 10% sulla futura rivendita di Piccoli. Un’operazione che consente dunque ai viola di mantenere una percentuale su un eventuale futuro trasferimento dell’attaccante, mentre il Bologna si assicura la possibilità di acquisirne il cartellino alle condizioni stabilite.