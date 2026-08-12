Piccoli-Bologna: riscatto a 18 mln più 10% su futura rivendita
Arrivano ulteriori dettagli sulla formula dell’operazione che porterà Roberto Piccoli dalla Fiorentina al Bologna. L’attaccante si trasferirà in rossoblù con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato a 18 milioni di euro. L’obbligo sarà condizionato alla salvezza del Bologna: il riscatto a titolo definitivo scatterà quindi al raggiungimento dell’obiettivo stagionale da parte della squadra rossoblù.
Il dettaglio sulla formula
Una formula che permette al club di avere subito a disposizione il giocatore, rinviando però la definizione definitiva dell’operazione alle condizioni previste dall’accordo. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it nell’intesa è stato inoltre inserito un ulteriore dettaglio: alla Fiorentina resterà il 10% sulla futura rivendita di Piccoli. Un’operazione che consente dunque ai viola di mantenere una percentuale su un eventuale futuro trasferimento dell’attaccante, mentre il Bologna si assicura la possibilità di acquisirne il cartellino alle condizioni stabilite.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati