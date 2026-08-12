Accardi sui viola: "Quando arriva uno come Paratici i valori cambiano"

Accardi sui viola: "Quando arriva uno come Paratici i valori cambiano"FirenzeViola.it
© foto di Federico Serra
Oggi alle 14:30News
di Redazione FV

Intervenuto sulle pagine di TMW nella rubrica "A tu per tu", Beppe Accardi, operatore di mercato, si è speso così su quelle che a suo modo di vedere sono state le regine del mercato: "Como e Fiorentina hanno fatto cose importanti, quest’anno la formazione lombarda potrebbe essere una rivelazione anche nella corsa Scudetto. La Fiorentina? Quando arriva un personaggio come Paratici i valori cambiano radicalmente".