CSC Flash, i dettagli di Piccoli al Bologna e Pellegrino in viola
Torna l'appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di calciomercato a cura della redazione di FirenzeViola.it.
Piccoli al Bologna
Roberto Piccoli passa al Bologna in prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni condizionato al raggiungimento della salvezza da parte dei felsinei. Ai viola rimarrà il 10% sulla sua futura rivendita.
Pellegrino alla Fiorentina
Mateo Pellegrino si trasferirà a Firenze in prestito oneroso con obbligo di riscatto a 25 milioni. Firmerà un contratto quinquennale per 1,5 milioni a salire.
Il Como su Kean
Il Como non molla Moise Kean: i lombardi preparano la potenziale offensiva per l'attaccante. Si prevede un'offerta da 40 milioni per convincere la Fiorentina entro la prossima settimana.
Italiano pensa a Thorstvedt
Il Besiktas mette nel mirino Kristian Thorstvedt. Vincenzo Italiano vuole convincere l'obiettivo viola a trasferirsi in Turchia.
Il punto sulle fasce
Costantino Favasuli va al Napoli: i viola, che detenevano il 50% sulla rivendita, incassano 3-4 milioni. Quindi Dodo si allontana dai partenopei. Niccolò Fortini resta in orbita Torino che ha offerto 5 milioni, mentre la Fiorentina ne chiede 10.
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