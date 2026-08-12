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CSC Flash, i dettagli di Piccoli al Bologna e Pellegrino in viola

CSC Flash, i dettagli di Piccoli al Bologna e Pellegrino in violaFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:18Primo Piano
di Niccolò Santi
Torna l'appuntamento con il "Chi si compra? Flash!": tutti i dettagli di Piccoli al Bologna. Pellegrino si trasferisce a Firenze

Torna l'appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di calciomercato a cura della redazione di FirenzeViola.it.

Piccoli al Bologna

Roberto Piccoli passa al Bologna in prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni condizionato al raggiungimento della salvezza da parte dei felsinei. Ai viola rimarrà il 10% sulla sua futura rivendita.

Pellegrino alla Fiorentina

Mateo Pellegrino si trasferirà a Firenze in prestito oneroso con obbligo di riscatto a 25 milioni. Firmerà un contratto quinquennale per 1,5 milioni a salire.

Il Como su Kean

Il Como non molla Moise Kean: i lombardi preparano la potenziale offensiva per l'attaccante. Si prevede un'offerta da 40 milioni per convincere la Fiorentina entro la prossima settimana. 

Italiano pensa a Thorstvedt

Il Besiktas mette nel mirino Kristian Thorstvedt. Vincenzo Italiano vuole convincere l'obiettivo viola a trasferirsi in Turchia.

Il punto sulle fasce

Costantino Favasuli va al Napoli: i viola, che detenevano il 50% sulla rivendita, incassano 3-4 milioni. Quindi Dodo si allontana dai partenopei. Niccolò Fortini resta in orbita Torino che ha offerto 5 milioni, mentre la Fiorentina ne chiede 10. 

CHI SI COMPRA? FLASH: “I DETTAGLI DI PICCOLI AL BOLOGNA E PELLEGRINO IN VIOLA”