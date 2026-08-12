FirenzeViola Viviano: "Chi avrebbe mai pensato di prendere 18 mln da Piccoli? Pellegrino operazione top"

vedi letture

Come ogni mercoledì, Emiliano Viviano interviene su Radio FirenzeViola durante "Uno di noi" e commenta l'attualità di casa Fiorentina

Protagonista del format "Uno di noi", tutti i mercoledì su Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra?", Emiliano Viviano ha analizzato tutto quel riguarda l'attualità della Fiorentina. Queste le parole dell'ex portiere viola, nostro opinionista, a cominciare dall'operazione che dovrebbe portare Roberto Piccoli al Bologna: "Ottima operazione. Il direttore sportivo bravo è quello che sa vendere bene, perché comprare è facile se hai disponibilità economica. Sarebbe stato pensabile a inizio mercato vendere Piccoli a 18 milioni? Qualcuno ci avrebbe sperato? Vuol dire che sono stati bravi nel tenere la barra dritta e pretendere questi soldi".

Che scelta è quella di Pellegrino?

"Altra operazione top, a me piace molto. Quando l'ho visto esordire mi sembrava il classico pennellone d'area di rigore, invece l'anno scorso gli ho visto fare tanto lavoro di sponda, tante aperture per i compagni. Non è certamente uno molto tecnico, ma può dare tanto alla Fiorentina. È l'attaccante che fa bei gol in area, quelli che mancano sempre di più oggigiorno. Potrebbe essere un lontano Luca Toni, chiaramante da affinare".

Può giocare con Kean?

"Certo, potrebbe giocare bene anche con Kean, per caratteristiche potrebbero aiutarsi a vicenda. Ma penso sia difficile farli coesistere nella stessa stagione con una sola competizione da giocare".

A proposito di Kean, il Como tornerà alla carica.

"La volontà del calciatore deve essere ascoltata. Io Kean me lo terrei stretto, perché è un giocatore forte e non ci sono dubbi, ma dovrà essere ascoltato. Perché tenerlo, se volesse andare via, sarebbe controproducente. E poi se c'è possibilità di andare perché il ragazzo vuole partire, a quel punto diventa un'operazione da fare".

Come lo sostituirebbe?

"L'attaccante nuovo lo prenderei con le caratteristiche di Kean, ossia votato all'attacco dello spazio, della profondità. Che sappia giocare diversamente da Pellegrino".

Che esterno cercherebbe da mettere a sinistra?

"Sull'esterno cercherei un'ala pura, uno che cerca l'uno contro uno e che sa anche andare sul fondo".

Nusa è uno di cui si è parlato spesso.

"Non credo ci siano chances di vederlo a Firenze. Io andrei su Zaccagni, tra quelli più fattibili da poter prendere".

A Firenze manca spesso l'equilibrio.

"Da una parte c'è grande entusiasmo che ti porta a volere tutto e subito. Io sono estremamente entusiasta della Fiorentina, ma sono consapevole che inizierà il campionato con allenatore nuovo e 7-8 undicesimi nuovi: non è detto che funzioni da subito. Sono sicuro al cento per cento che il progetto funzioni, ma il percorso necessita di sconfitte, difficoltà e tante altre cose".

Che ne pensa della filosofia che sta adottando la Fiorentina coi giovani? Ossia cederli a titolo definitivo ma con percentuali sulla rivendita o con recompra.

"La mia paura è sempre la stessa: usare dei ragazzi "in scambio" e poi perderli completamente. Fare così è perfetto, ti dà modo di cederli ma di guadagnarci anche in futuro. Quello che mi fa arrabbiare è non guadagnare dai più promettenti: vedi la Juventus con Huijsen, ha preso meno di quanto avrebbe potuto prendere ma ha comunque guadagnato".