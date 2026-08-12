Zion Suzuki può andare al PSG per poi essere girato alla Juventus
La Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere dopo la prestazione negativa di Di Gregorio nell’amichevole contro l’Inter. Le strategie del club, però, sembrano riflettere ambizioni e disponibilità diverse rispetto al passato. I bianconeri stanno spingendo per Zion Suzuki, portiere giapponese valutato dal PSG circa 35 milioni di euro. L’idea della Juve sarebbe quella di portarlo alla Continassa con la formula del prestito secco, eventualmente accompagnato da un premio di valorizzazione.
La strategia della Juventus
Una soluzione insolita per un club di questo livello, ma che permetterebbe di consegnare rapidamente a Luciano Spalletti un nuovo titolare. Come riportato da Gazzetta.it, il pragmatismo sembra quindi essere la linea scelta dalla società, costretta a cercare soluzioni immediate per mettere una toppa nel reparto arretrato. Sullo sfondo restano anche altre possibilità in prestito, tra cui Vicario e Lunin.
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