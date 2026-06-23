Ufficiale Gattuso nuovo allenatore della Lazio: c'è il comunicato del club biancoceleste

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Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. È arrivato oggi il comunicato ufficiale da parte della società biancoceleste, che accoglie quindi il suo nuovo tecnico, reduce dalla cocente delusione dell'esperienza da selezionatore della Nazionale e in passato per qualche settimana anche allenatore della Fiorentina.

Di seguito il comunicato ufficiale con cui la Lazio ha reso noto l'ingaggio di Gattuso: "La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso. La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club". Per il 48enne di Corigliano Calabro è l'undicesima (prima) squadra diversa allenata in carriera dopo l'esordio al Sion da tecnico-giocatore, e le successive avventure tra Palermo, OFI Creta, Pisa, Milan (di cui ha guidato anche la Primavera per un breve periodo), Napoli, Valencia, Olympique Marsiglia e Hajduk Spalato, fino naturalmente al capitolo prima della Lazio, quello con la Nazionale.