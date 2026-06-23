Il Como piazza il colpo Kaiki: il brasiliano domani alle visite mediche
Il Como piazza il primo colpo del proprio calciomercato estivo. Come riporta Sky Sport, c'è la definizione totale dell'operazione che porterà il difensore Kaiki alla corte di Cesc Fabregas. Terzino brasiliano vicino allo sbarco sulle rive del Lago già lo scorso gennaio, il classe 2003 in arrivo dal Cruzeiro sbarcherà in Italia nella giornata di domani per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto col club lariano. La formula scelta per chiudere la trattativa è quella del prestito con obbligo di riscatto per una cifra che si avvicinerà ai 15 milioni di euro.
Parallelamente nelle scorse ore sono stati fatti importanti passi in avanti anche per Luis Milla, centrocampista classe '94 che arriverà dal Getafe. Dopo i contatti dei giorni scorsi il Como sembra oramai deciso a pagare per intero la clausola rescissoria da 6 milioni di euro per liberare il giocatore dal club spagnolo.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati