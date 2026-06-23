Ascari: "Per Koleosho ci sono i presupposti. Grosso ne ha bisogno"

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L’intermediario di mercato, Eugenio Ascari, ha parlato a News.superscommesse.it dei movimenti in casa Fiorentina: “Koleosho è un buon giocatore e ci sono i presupposti economici per prenderlo. Viene dal Burnley retrocesso nella Serie B inglese e non è stato riscattato dal Paris FC. Si tratta di un affare dai binari non impossibili. Fabio Grosso ha bisogno degli esterni offensivi per costruire il suo 4-3-3.

Gattuso alla Lazio? Sapeva già che avrebbe incontrato delle difficoltà e che avrebbe dovuto operare a saldo zero. Mi sorprenderebbe se Gattuso, che lo aveva già fatto con la Fiorentina qualche anno fa, decidesse di andarsene subito. Sarebbe strano si ripetesse una cosa del genere perché certe problematiche della società biancoceleste erano di dominio pubblico”.