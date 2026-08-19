Nessuna offerta per Barak, Nzola, Sottil. La strategia della Fiorentina

vedi letture

A due settimane dalla chiusura del mercato, la Fiorentina deve ancora trovare una sistemazione per alcuni giocatori che non rientrano più nei piani di Fabio Grosso. Antonin Barak, M'Bala Nzola e Riccardo Sottil sono infatti considerati fuori dal progetto tecnico, ma per il momento nessuno dei tre ha trovato una destinazione concreta. Il principale ostacolo è rappresentato dagli ingaggi importanti, che rendono più complicate le trattative con gli altri club. Barak è ancora alla ricerca di una nuova opportunità dopo il mancato accordo con l'Apoel Nicosia, mentre per Nzola e Sottil non sono emersi finora sviluppi particolarmente significativi.

La strategia della Fiorentina sugli esuberi

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina spera comunque di risolvere tutte e tre le situazioni nelle prossime due settimane, così da alleggerire la rosa e ridurre il peso degli stipendi. Con l'avvicinarsi della chiusura del mercato potrebbero nascere nuove opportunità, soprattutto per quei club alla ricerca di rinforzi dell'ultimo momento. Per i viola, però, trovare una soluzione definitiva per Barak, Nzola e Sottil resta tutt'altro che semplice.