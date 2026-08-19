Moretto su Kean: "Il Como non molla ma la Fiorentina non scende sotto i 40 milioni"
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Nessuna novità in merito alla potenziale trattativa tra Como e Fiorentina per Moise Kean. Il Como sta studiando una nuova offerta che però dovrà essere molto diversa dalla prima e dovrà avvicinarsi alla richiesta viola da 40 milioni di euro più bonus. Kean dunque resta il primo nome per Fabregas ma la Fiorentina non ha intenzione di scendere sotto la valutazione da 40 milioni di euro. A riportarlo è l'esperto di mercato Matteo Moretto.
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Angelo GiorgettiPochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
Mario TeneraniÈ una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantità
Pietro LazzeriniUna grossa vittoria per un Grosso insoddisfatto. Campo e mercato, il sorriso del tecnico può attendere. Fagioli scontento, Kean distratto: inizia la settimana decisiva per il dentro o fuori
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