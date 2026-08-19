Moretto su Kean: "Il Como non molla ma la Fiorentina non scende sotto i 40 milioni"

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Nessuna novità in merito alla potenziale trattativa tra Como e Fiorentina per Moise Kean. Il Como sta studiando una nuova offerta che però dovrà essere molto diversa dalla prima e dovrà avvicinarsi alla richiesta viola da 40 milioni di euro più bonus. Kean dunque resta il primo nome per Fabregas ma la Fiorentina non ha intenzione di scendere sotto la valutazione da 40 milioni di euro. A riportarlo è l'esperto di mercato Matteo Moretto.