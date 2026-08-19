Joao Mario, Atta e Jimenez in recupero. Più complicato Mandragora

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La Fiorentina è tornata ad allenarsi al Viola Park dopo i due giorni di riposo concessi da Fabio Grosso. In vista dell'esordio in campionato contro la Roma, arrivano segnali positivi dall'infermeria: Joao Mario, Arthur Atta e Alex Jimenez hanno svolto un lavoro personalizzato, ma le loro condizioni non preoccupano. Lo staff viola punta ad aumentare gradualmente i carichi per riportare i tre giocatori in gruppo tra oggi e domani.

Più lunghi i tempi di Mandragora

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Nazione, sarà invece più lunga la situazione di Rolando Mandragora, ancora alle prese con una sciatalgia e costretto a seguire un programma differenziato. Grosso avrà quindi a disposizione una settimana completa per preparare la sfida di domenica. Nel frattempo è stata ufficializzata anche la data dei sedicesimi di Coppa Italia: Fiorentina-Pisa si giocherà il 15 settembre alle 21 al Franchi.