Torreira non ha solo l'opzione viola per lasciare il Galatasaray: piace all'Atletico Mineiro

Torreira non ha solo l'opzione viola per lasciare il Galatasaray: piace all'Atletico MineiroFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:58News
di Redazione FV
fonte Niccolò Ceccarini

Lucas Torreira vuole lasciare il Galatasaray e nelle ultime ore avrebbe sondato il terreno tramite il proprio agente per un ritorno alla Fiorentina. Il giocatore, da sempre rimasto molto legato a Firenze e alla maglia viola, potrebbe però tornare solo nel caso in cui nei prossimi giorni Paratici dovesse fargli spazio in rosa e ovviamente anche davanti a una corposa riduzione dell'attuale stipendio da 5 milioni per altri due anni con i turchi di Istanbul. 

Per Torreira però potrebbe esserci anche un'altra strada, visto che nelle ultime ore si sarebbe concretamente interessato a lui l'Atletico Mineiro, club brasiliano che sarebbe pronto a riportare in sudamerica il centrocampista classe '96.  