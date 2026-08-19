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Per un Kean che attende c'è un Kean che trova squadra: Giovanni ha firmato per il Poggibonsi

Per un Kean che attende c'è un Kean che trova squadra: Giovanni ha firmato per il Poggibonsi
© foto di pietro.lazzerini
Oggi alle 15:30News
di Pietro Lazzerini

Mentre impazzano le voci di mercato per Moise Kean, nome che piace da settimane al Como ma che per il momento resta la punta titolare della Fiorentina, c'è un altro Kean che ha ufficializzato il suo approdo in una squadra toscana. Si tratta di Giovanni Kean Dossé, che dopo aver vissuto un'estate da svincolato ha trovato l'accordo per tornare al Poggibonsi, squadra che lo aveva già accolto nella seconda parte della scorsa stagione. 