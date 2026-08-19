Ufficiale
Per un Kean che attende c'è un Kean che trova squadra: Giovanni ha firmato per il Poggibonsi
Mentre impazzano le voci di mercato per Moise Kean, nome che piace da settimane al Como ma che per il momento resta la punta titolare della Fiorentina, c'è un altro Kean che ha ufficializzato il suo approdo in una squadra toscana. Si tratta di Giovanni Kean Dossé, che dopo aver vissuto un'estate da svincolato ha trovato l'accordo per tornare al Poggibonsi, squadra che lo aveva già accolto nella seconda parte della scorsa stagione.
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Giornalista e storica colonna di FirenzeViola.it. Dopo anni di esperienza radiofonica è tra le voci di Radio FirenzeViola, dove conduce e cura “Chi si compra?”, trasmissione dedicata al calciomercato e all’attualità della Fiorentina.
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Angelo GiorgettiPochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
Mario TeneraniÈ una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantità
Pietro LazzeriniUna grossa vittoria per un Grosso insoddisfatto. Campo e mercato, il sorriso del tecnico può attendere. Fagioli scontento, Kean distratto: inizia la settimana decisiva per il dentro o fuori
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