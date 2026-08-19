Il Catanzaro ha ceduto Favasuli al Napoli: la nota che interessa anche alla Fiorentina
È ufficiale il passaggio di Costantino Favasuli dal Catanzaro al Napoli, operazione che permetterà alla Fiorentina di incassare il 50% dell'operazione finale grazie agli accordi stipulati al momento della cessione del giocatore al club calabrese. Ecco il comunicato della società giallorossa:
"US Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Costantino Favasuli alla SSC Napoli.
Arrivato in giallorosso con entusiasmo e determinazione, Favasuli ha saputo distinguersi per professionalità, impegno e attaccamento alla maglia, offrendo un contributo prezioso nella scorsa stagione.
La società desidera rivolgere a Costantino un sentito ringraziamento per il lavoro svolto, per la serietà dimostrata ogni giorno e per le emozioni che ha regalato ai tifisi giallorossi.
A lui il più sincero in bocca al lupo per questa nuova e prestigiosa avventura professionale, con l’auspicio che possa continuare a raccogliere i successi che merita, dentro e fuori dal campo".
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