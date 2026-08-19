La Lazio ha mollato la pista Icardi. Per l'attacco è all in su Pinamonti

La Lazio ha mollato la pista Icardi. Per l'attacco è all in su Pinamonti
Oggi alle 14:15News
di Redazione FV

Mauro Icardi esce dai nomi buoni per il mercato della Lazio dopo giorni in cui l'argentino sembrava quasi in procinto di vestire la maglia biancoceleste. Secondo Matteo Moretto, il club di Lotito ha abbandonato la pista che porta al giocatore classe 1993 per andare all in sull'attaccante di proprietà del Sassuolo, Andrea Pinamonti

Mauro Icardi è uno dei nomi circolati nelle ultime ore anche per l'eventuale sostituzione di Moise Kean alla Fiorentina. L'attaccante è attualmente svincolato dopo la fine dell'accordo col Galatasaray, squadra con cui nella passata stagione ha messo insieme 16 gol in 47 presenze. 