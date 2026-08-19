Buone notizie per Parisi: le immagini delle prime corse sui campi del VP

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Fabiano Parisi è tornato a correre dopo l'infortunio subito contro la Juventus e la conseguente operazione per sistemare la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'intervento, effettuato lo scorso 18 maggio, era perfettamente riuscito e questo ha permesso al giocatore di iniziare subito il recupero per tornare in campo.

Un recupero comunque che non lo vedrà tornare a disposizione prima del prossimo autunno, anche se, tornare in campo a correre, è il primo vero passo per il rientro all'attività regolare che dunque procede nel migliore dei modi. Ecco le foto pubblicate dalla Fiorentina sui propri canali social: