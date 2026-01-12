Nicolussi Caviglia affascinato dal Cagliari, ma non si sblocca l'affare col Venezia

Non si è ancora sbloccata la trattativa che dovrebbe portare Hans Nicolussi Caviglia al Cagliari. Il club sardo sta trattando ormai da settimane il giocatore, ma come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, c’è ancora distanza tra l’offerta e la richiesta del Venezia, proprietario del cartellino. Il centrocampista, attualmente alla Fiorentina, ha dato la sua disponibilità al club rossoblu: è molto affascinato dal progetto dei sardi e dal gioco del tecnico Fabio Pisacane - si legge sul quotidiano -.

La fase di riflessione del Cagliari potrebbe convincere così i lagunari ad abbassare le richieste. La prima offerta dei sardi, anticipata su queste pagine, prevede un prestito oneroso (500.000) con diritto di riscatto, che può diventare obbligo per una cifra compresa tra i 4 e 5 milioni.