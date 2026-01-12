Social
Dodo su Instagram: "La strada è lunga, lotterò sempre per la Viola"
Aria di distensione tra Dodo e la Fiorentina. Dopo le note incomprensioni dell'ultimo anno sembra tornato il sereno tra il terzino brasiliano e la società viola. Tanto che, all'indomani dell'1-1 contro il Milan, il classe '98 ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram con scritto: "La strada è lunga, lotterò sempre per questa squadra".
Di seguito il post diffuso dal giocatore sui suoi canali social:
