Social Dodo su Instagram: "La strada è lunga, lotterò sempre per la Viola"

Aria di distensione tra Dodo e la Fiorentina. Dopo le note incomprensioni dell'ultimo anno sembra tornato il sereno tra il terzino brasiliano e la società viola. Tanto che, all'indomani dell'1-1 contro il Milan, il classe '98 ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram con scritto: "La strada è lunga, lotterò sempre per questa squadra".

Di seguito il post diffuso dal giocatore sui suoi canali social: