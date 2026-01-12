CSC Flash, incontro con la Roma per Baldanzi. E occhio a Fortini
Torna l'appuntamento di calciomercato, riguardanti la Fiorentina, all'interno del "Chi si compra? Flash!".
Nuovo confronto per Baldanzi.
Incontro decisivo previsto per la giornata di oggi per raggiungere l'accordo tra Fiorentina e Roma per Tommaso Baldanzi: la trattativa potrebbe concludersi sulla base del prestito con diritto di riscatto che si trasforma in obbligo in caso di salvezza per 12-13 milioni di euro.
Riflessioni su Fortini.
Alla Roma piace molto Fortini e in giornata si potrebbe discutere anche del suo futuro: i giallorossi sono pronti a proporre 10 milioni di euro. Occhio anche al nome di El Shaarawy, in scadenza proprio con la Roma.
Viti e Kouame cercati dalla Samp.
Viti non giocherà più nella Fiorentina, lo vuole la Samp ma lui vorrebbe restare in A. Crescono le quotazioni di Kouame in blucerchiato.
Le altre cessioni.
Stallo Richardson, che vuole solo il Nizza. Nicolussi Caviglia attende la seconda offerta del Cagliari al Venezia dopo il primo no (500mila più 4-5 milioni di diritto di riscatto).
