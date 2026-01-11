Serie A, doppietta di McTominay: parità nel big match tra Inter e Napoli

vedi letture

Termina con il risultato di 2-2 il big match di San Siro tra Inter e Napoli, con i nerazzurri che con questo risultato mantengono i quattro punti di vantaggio rispetto alla squadra di Antonio Conte. Ad aprire la gara sono stati i padroni di casa con Di Marco, a cui ha risposto la rete al 26' di Scott McTominay. Nella ripresa poi la squadra di Chivu è tornata in vantaggio su rigore con la rete di Calhanoglu ma si è fatta nuovamente recuperare dalla seconda marcatura del solito McTominay.