Serie A, doppietta di McTominay: parità nel big match tra Inter e Napoli
FirenzeViola.it
Termina con il risultato di 2-2 il big match di San Siro tra Inter e Napoli, con i nerazzurri che con questo risultato mantengono i quattro punti di vantaggio rispetto alla squadra di Antonio Conte. Ad aprire la gara sono stati i padroni di casa con Di Marco, a cui ha risposto la rete al 26' di Scott McTominay. Nella ripresa poi la squadra di Chivu è tornata in vantaggio su rigore con la rete di Calhanoglu ma si è fatta nuovamente recuperare dalla seconda marcatura del solito McTominay.
Pubblicità
News
Le più lette
2 Fiorentina-Milan 1-1, le pagelle: Fagioli leader, Comuzzo sale in cielo ma perde Nkunku, ok Gud non Kean
Copertina
Tommaso LoretoL'importanza del vero Kean, a cominciare dalla sfida al Milan. Mercato in fermento: Pablo Marì saluta, con i viola su Baldanzi a Roma tengono d'occhio Gud e Fortini. L'ufficialità di Paratici solo a febbraio
Alberto PolverosiIl Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com