Di Marzio: "La Sampdoria accelera per Viti e chiede Kouame alla Fiorentina"

vedi letture

Il noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha riportato alcune novità che riguardano le uscite della Fiorentina ed in particolare due nomi, quello di Mattia Viti e Christian Kouame. Su entrambi i giocatori infatti c'è l'interesse della Sampdoria, club che dai viola ha acquisito anche Martinelli. Per quanto riguarda Viti i blucerchiati starebbero accelerando in attesa di una risposta da parte del difensore gigliato.

Il centrale classe 2002, in caso di firma con la Sampdoria, dovrebbe prima risolvere il prestito che lo ha portato a Firenze e fare ritorno, almeno formalmente, al Nizza, club proprietario del suo cartellino. Per quanto riguarda invece Kouame sono stati avviati i contatti tra i due club oltre a quelli tra la Samp e l’entourage del giocatore.