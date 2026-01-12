Zoff crede nei viola: "Anche io fui chiamato per salvarli. Con Vanoli possono ripetersi"

Dino Zoff è sorpreso e dispiaciuto per la piega che ha preso la stagione della Fiorentina. L'ex portiere della Juventus ed ex allenatore viola, interpellato stamani da Tuttosport, si è infatti espresso con amarezza nei confronti del campionato che sta facendo la squadra di Vanoli: "Mi spiace moltissimo, ovviamente, ma nello sport può capitare. Io, tra l’altro, quando fui chiamato alla Viola fu proprio per salvarla e alla fine ci sono riuscito. Penso che questi ragazzi con Vanoli abbiano tutte le carte in regola per fare altrettanto. Staremo a vedere".