La Sampdoria cerca Kouame, Il Secolo XIX: "Sostituirebbe Cuni"
FirenzeViola.it
L'edizione de Il Secolo XIX scrive della Sampdoria su Christian Kouame. L'ivoriano sostituirebbe Marvin Cuni, che non ha convinto in Liguria e che è finito nelle mire di alcuni club di Serie B come Bari, Reggiana e Mantova pronte a trattare con il Rubin Kazan, proprietario del cartellino, una volta che sarà interrotto il prestito al club blucerchiato. Kouame non disdegnerebbe l’opportunità di scendere di categoria e vestire la maglia della Sampdoria per i prossimi sei mesi almeno. Il quotidiano scrive che per avviare la trattativa bisognerebbe prima ottenere il via libera dal CEO Jesper Fredberg visto che l’operazione si preannuncia onerosa.
Pubblicità
News
Vogliamo una Fiorentina così. Baldanzi preso, occhio a Fabbian. Poi un esterno e un difensore. Comuzzo 29 punti… meglio dei violadi Mario Tenerani
Le più lette
1 Vogliamo una Fiorentina così. Baldanzi preso, occhio a Fabbian. Poi un esterno e un difensore. Comuzzo 29 punti… meglio dei viola
Copertina
FirenzeViolaChi l'ha visto? Kean e un'altra prova incolore: si è smarrito il bomber che flexava agli avversari
FirenzeViolaDuttilità, leadership e quel mito di Miccoli: Piergiorgio Bonanno guida la Primavera capolista
Tommaso LoretoL'importanza del vero Kean, a cominciare dalla sfida al Milan. Mercato in fermento: Pablo Marì saluta, con i viola su Baldanzi a Roma tengono d'occhio Gud e Fortini. L'ufficialità di Paratici solo a febbraio
Alberto PolverosiIl Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com