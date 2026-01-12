La Sampdoria cerca Kouame, Il Secolo XIX: "Sostituirebbe Cuni"

L'edizione de Il Secolo XIX scrive della Sampdoria su Christian Kouame. L'ivoriano sostituirebbe Marvin Cuni, che non ha convinto in Liguria e che è finito nelle mire di alcuni club di Serie B come Bari, Reggiana e Mantova pronte a trattare con il Rubin Kazan, proprietario del cartellino, una volta che sarà interrotto il prestito al club blucerchiato. Kouame non disdegnerebbe l’opportunità di scendere di categoria e vestire la maglia della Sampdoria per i prossimi sei mesi almeno. Il quotidiano scrive che per avviare la trattativa bisognerebbe prima ottenere il via libera dal CEO Jesper Fredberg visto che l’operazione si preannuncia onerosa.