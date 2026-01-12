Viola risvegliata, ma addio ai sogni. La Nazione: "Serve presto abbonarsi alla fortuna"

vedi letture

Il pari di ieri strappato contro il Milan lascia ancora l'amaro in bocca per la Fiorentina, tanto che La Nazione, nelle sue pagine sportive di oggi, inizia il suo commento scrivendo: "Qualcuno, in casa viola, faccia in fretta a sottoscrivere un abbonamento con la Fortuna". Poi prosegue il quotidiano locale: "Quattro punti (quattro) che la Fiorentina ha visto evaporare in cinque giorni, contro due big, e al termine di due partite dove la squadra viola ha dato importanti segnali di rivesglio, ripartenza, gioco. Dunque, l’1-1 con il Milan è riassumibile così.

La fotografia della ripresa evidenzia meglio il profilo e le trame di gioco di una Fiorentina in buona salute. Magari non guarita del tutto, ma almeno in via di guarigione. [...] Siamo al 90’ e in scena entra la sfortuna: Nkunku (assist di Fofana) taglia l’area viola con un diagonale che vale il pari. La domenica della Fiorentina s’immerge nella rabbia. Con dose doppia poco dopo: traversa di Brescianini. E addio sogni", chiosa il giornale nella sua disamina.