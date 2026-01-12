Calciomercato Paratici conta su Dodo: la Fiorentina lo ha blindato almeno fino a giugno

Domilson Cordeiro dos Santos, o meglio Dodo, è tornato a sfrecciare sulla fascia destra. Quella di ieri contro il Milan è stata la sua prima vera prestazione convincente e di alto livello dopo diverso tempo. Il terzino brasiliano è parso spigliato, volenteroso, propositivo. Tutti elementi che mancavano da mesi, un po' per l'appannaggio generale e un po' per i rapporti difficili con la società. Anche se ultimamente le cose sembrano cambiate in positivo.

Odore di rinnovo.

Probabilmente la performance di Dodo contro il Milan ne è la conferma. La dirigenza viola era e resta in contatto coi suoi procuratori per provare ad allungare l'accordo dell'ex Shakhtar che allo stato attuale è in scadenza nel giugno del 2027. L'idea è di portarlo al 2029 con opzione per l'anno successivo. Il che comporterebbe un incremento dell'ingaggio dagli 1,5 milioni di adesso ai quasi 2 (compresi i bonus) auspicati dagli agenti del calciatore.

Dodo incedibile.

Tutto da vedere, niente di immediato. Quel che è certo è che la Fiorentina ha blindato il classe '98, scegliendo di non cederlo per niente al mondo. Solo un'offerta vicina ai 30 milioni di euro può far vacillare il club di Rocco Commisso. La cui linea è chiara: Dodo non si tocca. Fabio Paratici è un suo estimatore e punterà su di lui almeno fino al termine della stagione, in pieno accordo con il tecnico Paolo Vanoli. Dodo lo sa e ha già messo la freccia.