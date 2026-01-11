Farioli convince sempre di più: rinnovo con il Porto fino al 2028
Una delle notizie della serata in ambito di calcio europeo e in particolare di calcio portoghese riguarda il rinnovo del contratto del tecnico del Porto Francesco Farioli. L'allenatore italiano, accostato la scorsa estate alla Fiorentina prima dell'arrivo di Stefano Pioli in viola, ha rinnovato il contratto poco più di sei mesi dopo il suo arrivo al Do Dragão. Il nuovo accordo sarà valido fino al 2028, allungando di una stagione il precedente che era valido fino al termine del 2026/27.
