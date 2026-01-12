Social De Gea e lo scontro con Pulisic: la caviglia sanguinante mostrata dallo spagnolo

vedi letture

Lo scontro con Christian Pulisic nel primo tempo di Fiorentina-Milan ha lasciato eccome i segni a David De Gea. Il portiere viola, infatti, ha mostrato stamani tramite i propri social - con una Instagram Story - la caviglia gonfia e sanguinante riscontrata a fine match, dopo l'impatto avuto con l'americano in una delle occasioni da lui divorate nel primo tempo della gara. Lo spagnolo è rimasto a terra qualche minuto e ha chiesto l'intervento dei sanitari, poi ha ripreso il gioco e terminato la partita. Questo lo scatto: