Foto, nuove scarpette da gioco personalizzate per Moise Kean

Oggi alle 14:44News
di Redazione FV

Nuobe scarpette personalizzate per Moise Kean. Nella mattinata di oggi, un noto influencer ha consegnato al centravanti della Fiorentina delle scarpe da gioco ad hoc con la scritta "Trust the LORD! Be brave and strong and trust the LORD", ossia "Credi nel SIGNORE! Sii coraggioso e forte e credi nel SIGNORE".

Questo il post Instagram originale coi due in posa: