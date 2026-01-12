"La Fiorentina sta lentamente diventando squadra": Bucchioni premia i viola dopo il Milan

È un Milan colpevole di non aver sfruttato lo scontro diretto tra Inter e Napoli, secondo Enzo Bucchioni. L'opinionista, nel suo consueto editoriale del lunedì su Tuttomercatoweb.com, ha però evidenziato anche la crescita di una Fiorentina che si sta pian piano ritrovando: "Dello scontro diretto tra Inter e Napoli non ha approfittato il Milan, costretto al pari da una Fiorentina che sta lentamente diventando squadra.

Con il valore tecnico che ha e il mercato di gennaio la squadra viola ora vede alzarsi notevolmente la possibilità di salvezza, tre partite senza sconfitta sono il segnale di una crescita e di una inversione in una strada comunque lunga e difficile".