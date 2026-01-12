Baldanzi vicino ai viola. Fiorentina e Roma trattano il prestito: oggi altro incontro

Tommaso Baldanzi è sempre più vicino alla Fiorentina. Come anticipato su queste pagine, la società viola e la Roma stanno impostando la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto attorno ai 12-13 milioni, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Per ora non sono previste contropartite tecniche, ma non è escluso che ne vengano inserite per attenuare i costi (in tal senso restano vigili i nomi di El Shaarawy e Pisilli).

L'operazione è entrata nel vivo e oggi è atteso un altro incontro tra tutte le parti in causa per chiudere definitivamente, in questo momento la trattativa è ben indirizzata e c'è la volontà di tutti - giocatore in primis, che ha dato il suo benestare all'arrivo a Firenze - di provare a chiudere nel più breve tempo possibile. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.