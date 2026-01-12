Lo Spezia su Nzola, Il Secolo XIX: "Il patron ha dato il via libera"
Lo Spezia può riprendere M'Bala Nzola (il cui cartellino è di proprietà della Fiorentina). Lo scrive Il Secolo XIX secondo cui, però, l'ingaggio frenerebbe l'operazione. Tuttavia la novità è che il patron dei liguri, Tom Roberts, avrebbe comunicato ai suoi uomini mercato di poter incrementare il monte ingaggi grazie alla cessione di Salvatore Esposito alla Sampdoria. Nzola non ha chiuso allo Spezia, ma su di lui ci sarebbe anche qualche club della Ligue 1.
