Ndour: "Torno stasera a Firenze perché sabato c'è una partita importantissima"

Dopo la vittoria con doppietta dell'Italia Under 21 contro la Polonia dei pari età, il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour ha parlato in zona mista. Queste le sue parole: "Io lavoro sempre al massimo per migliorare ogni giorno e avere una stagione buona a livello individuale che collettivo. Penso a migliorarmi per la Fiorentina e per l'Italia. L'Europeo? Abbiamo dimostrato che puntiamo ad arrivare in fondo anche perché ci giochiamo l'accesso alle Olimpiadi che manca da parecchio. Siamo una grande squadra e abbiamo un grande allenatore, possiamo puntare in alto. Chiunque gioca a calcio lo fa per partite importanti, ora abbiamo qualche partita per prepararci al meglio.

La fascia da capitano e la Fiorentina? La fascia ha un valore importante. Devo tanto a mister Baldini, una persona fantastica che ha passato un periodo difficile. Questa vittoria la dedichiamo a lui. Per quanto riguarda la Fiorentina, torno già oggi a Firenze perché sabato abbiamo una partita importantissima per noi. Dobbiamo risalire il prima possibile"