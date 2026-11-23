Varela: "Pressione? Meglio questa di dover ancora segnare il primo gol"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Monza-Fiorentina, l'attaccante biancorosso Gustavo Varela è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: "Io voglio solo dare sempre di più e penso che quella che vivo ora sia una pressione positiva, che spero di poter avere per tutto il resto del campionato. Bisogna considerare la pressione al contrario: pensate a cosa significherebbe avere il peso di essere ancora a zero gol e dover cercare a tutti i costi la prima rete. È molto meglio avere la responsabilità di fare bene in ogni partita per accontentare i tifosi e chi ci guarda da casa, piuttosto che il pensiero di non essersi ancora sbloccati. Spero di continuare ad avere questo tipo di pressione, perché significherebbe continuare a segnare".

Quanto è grato al Monza?

"Sono molto grato per la fiducia che hanno riposto in me. Dico sempre che il Monza mi ha dato una grandissima opportunità. Per un calciatore è tutto più semplice quando arrivi ogni mattina al centro sportivo e senti la fiducia dei compagni, della società e dell'allenatore: in queste condizioni rendere al meglio diventa molto più facile e spero di poter continuare su questa strada".