Vanoli a Sky: "Sono più arrabbiato che dopo il Genoa. Vorrei provare la difesa a 3 ma..."

Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sconfitta della Fiorentina a Monza: "Bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi, perché siamo la Fiorentina e non possiamo offrire queste prestazioni. In secondo luogo, come ho detto anche ai ragazzi, bisogna avere un pizzico di umiltà nella vita: siamo giovani e talentuosi, ma oggi devono capire che la fame, per quello che dobbiamo fare noi, è fondamentale. Rispetto alla gara contro il Genoa siamo partiti con un approccio positivo, poi al primo gol subito su rigore siamo praticamente scomparsi dal campo, e questo è un atteggiamento mentale che non va assolutamente bene".

Manca personalità?

"Chi ha talento ha anche personalità, anche se oggi è un po' mancata. Devono imparare ad avere un pizzico di umiltà, proprio come il loro allenatore, e capire che questo è un campionato difficile: stasera ne abbiamo avuto la dimostrazione".

La difesa è un problema.

"È vero, purtroppo è un aspetto che non stiamo ancora riuscendo a sistemare, anche perché da quando sono arrivato stiamo avendo tanti infortuni tra i difensori centrali. Oggi dopo mezz'ora si è fatto male Viery, avevamo appena recuperato Ranieri e ci manca Pongracic, che rappresentava una soluzione utile anche per schierarci a tre dietro vista la presenza di terzini molto offensivi. Purtroppo non è stato possibile perché anche stasera abbiamo perso un difensore e dovremo valutarne le condizioni. Resta comunque una situazione molto grave avere una media di oltre due gol subiti a partita e dobbiamo assolutamente risolverla, anche a discapito della qualità: se la qualità non viene messa al servizio della fase difensiva, occorre fare delle scelte".

A volte la Fiorentina fatica a gestire la partita.

"Ci sono tante situazioni da considerare, ma ciò che emerge maggiormente in questa squadra è che, appena le cose non vanno come dovrebbero come accaduto stasera sull'episodio del rigore, non abbiamo la forza di reagire da squadra. Individualmente sbagliamo completamente, perché in questo gruppo non c'è nessuno in grado di fare la differenza da solo, come ripeto sempre ai ragazzi. Dobbiamo imparare a reagire e a giocare per novanta minuti da squadra: gli episodi negativi fanno parte della partita, ma questo è un limite che stiamo faticando a superare e che dobbiamo risolvere".

La squadra andrà in ritiro?

"Sì, assolutamente: da giovedì andremo in ritiro".

Più arrabbiato ora o dopo il Genoa?

"Sono molto più arrabbiato dopo questa sconfitta. Stasera sono parecchio arrabbiato perché quella contro il Genoa era una partita diversa, arrivavamo da una sosta lunghissima ed era stata difficile da gestire; questa prestazione, invece, mi fa arrabbiare moltissimo".