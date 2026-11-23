Varela: "Non ci credo a quello che sto facendo". E Robinson: "Siamo felici"

Al termine della partita vinta 3-0 contro la Fiorentina, ai microfoni di DAZN si presentano Gustavo Varela e Jay Robinson, autori dei tre gol biranzoli: "Non ci credo a quello che sto facendo - dice Varela, vado a casa, mi metto a letto, chiudo gli occhi, ci penso e dico 'Ma che sta succedendo?'. La vita e il calcio sono fatti di momenti e io devo soltanto godermi questi momenti".

Pessina ti ha dato il pallone per battere il rigore. "Sì, il capitano e tutto il Monza mi danno tanta fiducia e sono contento di fare tanto bene".

Cosa vuol dire l'esultanza? "C'è un significato tra me e la mia famiglia".

Sarai capocannoniere a fine campionato? "Vediamo, ci penso".

Gli fa eco Robinson: "Sono molto felice, stiamo giocando molto bene. Siamo molto felici per Varela che sta segnando tanto".