Obiang confessa: "Non posso dire che Varela è incedibile a gennaio"

Pedro Obiang, direttore sportivo del Monza, ha parlato così a DAZN prima della sfida contro la Fiorentina: "Varela è un giocatore super importante, sta facendo molto bene e sta continuando a crescere. Il calcio è molto complicato, quindi 'incedibile' è un termine che non potrei usare. Stiamo come sempre aspettando, ma vogliamo concedergli il tempo; alla fine credo che debba decidere anche il percorso del giocatore".

Il lavoro di scouting?

"Giustamente il mister ha detto le parole giuste, perché sa che comunque potrebbe essere qualcosa di importante se arrivasse una grande offerta. Aspettiamo che arrivi, altrimenti resta un ragazzo che a noi serve, perché sta lavorando e, come ha detto il mister, sta continuando a crescere, quindi ovviamente per noi è importante".

C'è qualche problema fisico per Tornqvist oppure si tratta di una scelta tecnico-tattica?

"Alla fine credo che sia anche una scelta tattica per dare a tutti e due questa possibilità. Soprattutto, il mister sta tenendo sempre alta la competizione: tutti e due sono dei grandi portieri e sono importanti per noi, quindi credo che questo sia un segnale importante anche per Demba".