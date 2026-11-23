Tegola per il Genoa, rottura del crociato per l'attaccante Colombo
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Dopo l'infortunio durante la gara con il Sassuolo arriva l'esito degli esami per Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa che va incontro ad un lungo stop visto che si dovrà operare al crociato. Un brutto colpo dunque per il giocatore rossoblù e per De Rossi che perde una pedina importante.
"Genoa CFC comunica che gli accertamenti a cui è stato sottoposto il calciatore Lorenzo Colombo hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni l’attaccante verrà sottoposto alle necessarie consulenze per procedere all’intervento chirurgico ricostruttivo".
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