Vanoli subito negli spogliatoi dopo il triplice fischio: non ha seguito la squadra sotto la curva

La Fiorentina è stata contestata dai più di mille tifosi viola presenti a Monza dopo il ko per 3-0 subito contro la squadra di Juric, ma Paolo Vanoli non si è recato insieme ai giocatori sotto la curva una volta terminata la partita. Come testimoniato su X dal collega de Il Sole 24 Ore, Biagio Simonetta, il tecnico della Fiorentina ha preso immediatamente la via degli spogliatoi senza accompagnare i propri giocatori al faccia a faccia (a distanza) con la curva presente in Brianza. In seguito il tecnico è arrivato con qualche minuto di ritardo ai microfoni delle tv e in sala stampa, facendo pensare inizialmente anche a un possibile silenzio stampa che però non si è verificato.

Vanoli abbandona il campo senza andare sotto la curva. La speranza è che dopo questa figuraccia si dimetta. https://t.co/Lt6RJLsRRj — Biagio Simonetta (@biagiosimonetta) November 23, 2026

Nella notte la squadra farà ritorno al Viola Park dove resterà a dormire per poi allenarsi nella mattinata di domani. Lo stesso Vanoli ha annunciato che da giovedì la squadra sarà in ritiro per preparare la trasferta di Udine, con fischio d'inizio previsto per le 12.30 di domenica 29 novembre.