Pessina: "Potevamo fare anche meglio nel secondo tempo. Contento di esser tornato"

Matteo Pessina, capitano del Monza, parla a DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Sono stato sfortunato nell'ultima stagione di Serie A, quest'anno 10 giorni prima dell'inizio ho avuto un infortunio sfortunato ma ora sto bene e sono contento di essere tornato per aiutare la squadra. Il rigore lasciato a Varela? Si sa che per un attaccante è fondamentale segnare e noi vogliamo solo vincere.Gustavo è un ragazzo eccezionale e sta lottando per diventare capocannoniere, mi sembrava giusto così. Io ho sempre voluto aiutare la squadra, siamo un gruppo giovane con tanti italiani e abbiamo grandi margini di miglioramento.

Anche oggi potevamo fare meglio nel secondo tempo. Stiamo andando nella direzione giusta però".