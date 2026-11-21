Alle 20:45 c'è Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: c'è Simeone
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Alle 20.45 si gioca la sfida Napoli-Torino, in programma allo stadio Diego Armando Maradona. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match, con le scelte dei due tecnici. Allegri sceglie Vergara in appoggio a Hojlund, con Anguissa, Gilmour e McTominay in mediana. Solo panchina per De Bruyne. Politano e Spinazzola esterni in quello che dovrebbe essere un 3-5-2. Queste le scelte dei due allenatori:
Napoli (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marin R.; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Torino (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Bragança, Mandragora, Gineitis, Cacciamani; Adams, Simeone.
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