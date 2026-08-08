Lucchesi convinto dalla Fiorentina: "Ha aggredito il mercato, colpi importanti"

Lucchesi convinto dalla Fiorentina: "Ha aggredito il mercato, colpi importanti"FirenzeViola.it
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 13:41News
di Redazione FV

Intervenuto sulle colonne di TMW nella rubrica "A tu per tu", Fabrizio Lucchesi si è speso con parole importanti sul lavoro fatto sul mercato da parte della Fiorentina: "In termini di operatività ha sorpreso tutti in positivo. Paratici ha aggredito il mercato e centrato colpi importanti", dice l'ex dirigente sulle operazioni condotte da Paratici.

Così invece Lucchesi sulla coppia formata da Mancini e Ranieri per la ricostruzione della Nazionale italiana: "Esperienza, competenza, equilibrio. Dei punti di riferimento intorno ai quali un intero sistema deve muoversi. Il loro lavoro dovrà essere supportato da una riorganizzazione completa".