Ivan Zazzaroni protagonista a “L’Estate del Principe”: a Viareggio presenta "Per vincere domani"

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Sarà Ivan Zazzaroni il prossimo protagonista de “L’Estate del Principe”, il ciclo di incontri culturali ospitato dal Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Lunedì 10 agosto, alle ore 21, il direttore del Corriere dello Sport e noto volto televisivo presenterà il suo ultimo libro, Per vincere domani.

La serata sarà l’occasione per approfondire i temi affrontati nel volume e riflettere sull’evoluzione dell’informazione sportiva, sul calcio contemporaneo e sul ruolo del giornalismo in un panorama mediatico in continua trasformazione. Grazie alla sua lunga esperienza tra carta stampata, televisione e grandi eventi internazionali, Zazzaroni proporrà al pubblico analisi, aneddoti e riflessioni sul presente e sul futuro dello sport.

L’appuntamento, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, si terrà nella suggestiva cornice del Grand Hotel Principe di Piemonte, confermando “L’Estate del Principe” come uno degli appuntamenti culturali dell’estate versiliese.