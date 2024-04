LIBONI, Toro in bagarre con romane, Dea, Napoli e Viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

“Per noi del Torino non c’è mai niente di facile e lo dimostrano anche tutti gli strascichi che ci sono stati dopo la partita con il Monza dove finalmente gli arbitri hanno smesso di massacrarci e quindi siamo riusciti a portare a casa il risultato". A dirlo è Valerio Liboni, cantautore, batterista, compositore e music maker, uno dei personaggi storici della musica leggera italiana ed è un grande tifoso del Toro. Si è espresso a TorinoGranata.it, aggiungendo:

"Questo finale di campionato non è per nulla facile, ma credo che se il Torino giocherà con la concentrazione, la grinta e se soprattutto Zapata, che è stato una bella sorpresa, continua a segnare e poi anche Bellanova e altri che sono “esplosi” ultimamente manterranno gli attuali livelli allora si può davvero sperare in un finale di campionato che ci porti a raggiungere l’obiettivo. Non è facile giocare con nessuno e neppure con chi è in lotta per non retrocedere come Empoli, Frosinone e Verona. Penso che Inter, Milan. Juventus e Bologna che occupano le prime quattro posizioni le manterranno, ma è subito sotto che c’è la bagarre fra Roma, Atalanta, Lazio, Napoli, Torino, Fiorentina e forse anche Monza e dipenderà anche da chi vincerà la Coppa Italia, in semifinale nella prima gara la Juventus ha battuto la Lazio e la Fiorentina l’Atalanta, e dal ranking Uefa. Questo è un bellissimo finale di campionato avvincente e vediamo se il Toro, che di solito gli attributi li ha, li tirerà fuori e otterrà qualche cosa di positivo”.