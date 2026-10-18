Quando rientrerà Atta? Per la Repubblica ipotesi convocazione tra Atalanta e Sassuolo

Quando rientrerà Atta? Per la Repubblica ipotesi convocazione tra Atalanta e SassuoloFirenzeViola.it
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di Redazione FV

L’assenza di Arthur Atta continua a complicare i piani della Fiorentina in vista della gara di questo pomeriggio contro il Como al Franchi. Il centrocampista francese non ha infatti ancora recuperato dal sovraccarico funzionale nella zona addominale e resta indisponibile, lasciando aperto il ballottaggio per individuare il suo sostituto, con al momento Brescianini favorito su Oulai.

Un rientro tra i convocati dell'ex Udinese, secondo quanto riportato stamani da la Repubblica, potrebbe arrivare in occasione delle sfide con Atalanta o Sassuolo, mentre per ritrovare la migliore condizione fisica sarà probabilmente necessario aspettare la ripresa del campionato dopo la sosta di novembre.