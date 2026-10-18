Quando rientrerà Atta? Per la Repubblica ipotesi convocazione tra Atalanta e Sassuolo
FirenzeViola.it
L’assenza di Arthur Atta continua a complicare i piani della Fiorentina in vista della gara di questo pomeriggio contro il Como al Franchi. Il centrocampista francese non ha infatti ancora recuperato dal sovraccarico funzionale nella zona addominale e resta indisponibile, lasciando aperto il ballottaggio per individuare il suo sostituto, con al momento Brescianini favorito su Oulai.
Un rientro tra i convocati dell'ex Udinese, secondo quanto riportato stamani da la Repubblica, potrebbe arrivare in occasione delle sfide con Atalanta o Sassuolo, mentre per ritrovare la migliore condizione fisica sarà probabilmente necessario aspettare la ripresa del campionato dopo la sosta di novembre.
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaTornare in campo come in sella, dopo una caduta. E su Vanoli crescono le aspettative. Nella formazione cambi in difesa e bagarre in mezzo al campodi Tommaso Loreto
Le più lette
2 Tornare in campo come in sella, dopo una caduta. E su Vanoli crescono le aspettative. Nella formazione cambi in difesa e bagarre in mezzo al campo
4 Totoformazione, Vanoli rivolta la Fiorentina: da Pongracic a Pellegrino, quanti cambi contro il Como
Copertina
FirenzeViolaTotoformazione, Vanoli rivolta la Fiorentina: da Pongracic a Pellegrino, quanti cambi contro il Como
Andrea GiannattasioSi parla già di "stagione di transizione": ma stiamo scherzando? Così si ignora la storia della Fiorentina e si sottovaluta il valore della rosa
Pietro LazzeriniFiducia a Vanoli ma niente sconti. La società non resti in silenzio e difenda le proprie idee senza normalizzare le sconfitte. De Gea intoccabile, a gennaio serve un Ederson
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com