La classifica aggiornata in attesa di Fiorentina-Como: l'ultimo posto ora è a -1

Terminate anche le partite del sabato (dopo la vittoria di Frosinone contro il Sassuolo venerdì) ecco la classifica che per la Fiorentina diventa più preoccupante visto che il Venezia ha conquistato i suoi primi tre punti (era a zero) portandosi a -1 dal gruppetto a 4 punti in cui la Fiorentina è in coda per una peggior differenza reti.

La classifica di Serie A aggiornata

Inter 19*

Roma 17*

Lazio 16

Cagliari 13

Frosinone 13*

Milan 12

Juventus 11

Como 11

Napoli 10*

Atalanta 9

Sassuolo 8*

Torino 7

Lecce 6

Bologna 5*

Udinese 4

Monza 4

Genoa 4*

Parma 4

Fiorentina 4

Venezia 3*

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