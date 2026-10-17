La classifica aggiornata in attesa di Fiorentina-Como: l'ultimo posto ora è a -1
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Terminate anche le partite del sabato (dopo la vittoria di Frosinone contro il Sassuolo venerdì) ecco la classifica che per la Fiorentina diventa più preoccupante visto che il Venezia ha conquistato i suoi primi tre punti (era a zero) portandosi a -1 dal gruppetto a 4 punti in cui la Fiorentina è in coda per una peggior differenza reti.
La classifica di Serie A aggiornata
Inter 19*
Roma 17*
Lazio 16
Cagliari 13
Frosinone 13*
Milan 12
Juventus 11
Como 11
Napoli 10*
Atalanta 9
Sassuolo 8*
Torino 7
Lecce 6
Bologna 5*
Udinese 4
Monza 4
Genoa 4*
Parma 4
Fiorentina 4
Venezia 3*
*= una partita in più
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