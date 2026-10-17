La Roma torna alla vittoria ed è seconda. Genoa out

La Roma torna alla vittoria ed è seconda. Genoa outFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:45News
di Redazione FV

La Roma torna alla vittoria, battendo il Genoa dell'ex De Rossi per 2-0 e salendo al secondo posto in attesa del risultato della Lazio che domani affronta la Juventus. I rossoblu restano così a 4 punti.

Nel primo tempo le due squadre colpiscono una traversa a testa (prima Balerdi e poi l'ex giallorosso ora al Genoa ElShaarawy) ma la partita non si sblocca. Nella ripresa però un bel tiro di Castro porta in vantaggio i giallorossi che poi raddoppiano al 69' con Lulli.