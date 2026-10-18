Serie A, a breve in campo Udinese e Lecce: le formazioni ufficiali del lunch match
FirenzeViola.it
La domenica di Serie A che vedrà la Fiorentina scendere in campo alle ore 15, al Franchi, contro il Como di Fabregas è pronta ad iniziare. Tra meno di un'ora infatti ci sarà il fischio d'inizio del primo match di giornata, ossia il lunch match tra Udinese e Lecce. In tal senso sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre. Queste le scelte di Runjaic e Di Francesco:
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah.
Pubblicità
News
FirenzeViolaTornare in campo come in sella, dopo una caduta. E su Vanoli crescono le aspettative. Nella formazione cambi in difesa e bagarre in mezzo al campodi Tommaso Loreto
Le più lette
2 Tornare in campo come in sella, dopo una caduta. E su Vanoli crescono le aspettative. Nella formazione cambi in difesa e bagarre in mezzo al campo
4 Totoformazione, Vanoli rivolta la Fiorentina: da Pongracic a Pellegrino, quanti cambi contro il Como
Copertina
FirenzeViolaTotoformazione, Vanoli rivolta la Fiorentina: da Pongracic a Pellegrino, quanti cambi contro il Como
Andrea GiannattasioSi parla già di "stagione di transizione": ma stiamo scherzando? Così si ignora la storia della Fiorentina e si sottovaluta il valore della rosa
Pietro LazzeriniFiducia a Vanoli ma niente sconti. La società non resti in silenzio e difenda le proprie idee senza normalizzare le sconfitte. De Gea intoccabile, a gennaio serve un Ederson
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com