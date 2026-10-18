Serie A, a breve in campo Udinese e Lecce: le formazioni ufficiali del lunch match

La domenica di Serie A che vedrà la Fiorentina scendere in campo alle ore 15, al Franchi, contro il Como di Fabregas è pronta ad iniziare. Tra meno di un'ora infatti ci sarà il fischio d'inizio del primo match di giornata, ossia il lunch match tra Udinese e Lecce. In tal senso sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre. Queste le scelte di Runjaic e Di Francesco:

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah.