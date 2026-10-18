Como, Fabregas punta su Liberali e lascia Baturina in panchina: la formazione

Anche il Como ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina, nella sfida valida per la settima giornata di Serie A. Fabregas sceglie Smolcic sulla fascia difensiva e punta sul giovane Liberali nel reparto offensivo, due delle principali novità dell'undici lariano.

Tra i pali confermato Butez, mentre la linea difensiva vedrà la presenza di Kempf, Valle e Couto, con quest'ultimo impiegato nel ruolo di terzino. A centrocampo spazio alla qualità e al dinamismo di Milla e Da Cunha.

Grande attenzione soprattutto al reparto avanzato, dove Liberali partirà dal primo minuto, affiancando giocatori di talento come Cqueret, Nico Paz e Douvikas. Una scelta che testimonia la volontà di Fabregas di affidarsi alla qualità dei suoi giovani anche in una trasferta impegnativa come quella di Firenze. Il tecnico spagnolo potrà contare su alternative importanti come Baturina, Perrone, Dossena e Goldaniga.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Caqueret, Paz, Liberali; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Vigorito, Sánchez, Ramon, Perrone, Dossena, Lahdo, Da Silva, Rodriguez, Goldaniga, Baturina, Ricci, Tutu, Kambwala.